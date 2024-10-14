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20:25, 14 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о включении КНДР в конфликт на Украине

Зеленский: КНДР фактически включилась в конфликт на Украине

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) фактически включилась в конфликт на Украине на стороне России. Об этом по итогам заседания ставки заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок — Службы внешней разведки и ГУР (главного управления разведки — прим. «Ленты.ру»). (...) [обсуждали] Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», — написал он.

Украинский лидер добавил, что в ходе заседания ставки также обсуждалось внешняя политика республики. В частности — отношения Киева с партнерами и возможные шаги, которые могут помочь Украине в конфликте.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российские войска пятые сутки прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на контролируемой Киевом территории Курской области. По его словам, украинские военные предпринимают попытки контратаковать.

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      Александр Курбатов
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