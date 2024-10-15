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19:36, 15 октября 2024Забота о себе

26-летний мужчина узнал о смертельно опасном заболевании после чихания

Bristol Post: мужчина по имени Дэн Дюран узнал, что болен раком, после чихания

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

26-летний Дэн Дюран рассказал, что долгое время не обращал внимания на язву на языке, но вынужден был обратиться к врачу после того, как укусил язык во время чихания. От докторов он узнал, что болен смертельно опасным агрессивным видом рака, рассказало издание Bristol Post.

По словам Дюрана, он заметил беловатую язву на языке размером с небольшую монету летом 2023 года, но не придал ей значения. Также он не обращал внимания на потерю веса и боль в горле. Примерно через год он прикусил язык во время чихания, из-за чего язва воспалилась и стала болеть. Мужчина обратился в больницу, где у него диагностировали агрессивный рак языка.

«Медсестра сказала, что это счастье, что я прикусил язык. Это помогло вовремя выявить рак. Когда мне озвучили диагноз, я расплакался, все казалось нереальным», — вспомнил Дюран.

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Мужчине сделали операцию, которая длилась 11 часов, и удалили опухоль вместе с половиной языка, а также один лимфоузел. Затем врачи восстановили язык с помощью кожи и артерий предплечья.

После операции мужчине пришлось заново учиться говорить, есть, пить, глотать. Сейчас он питается мягкой пищей. «Научиться правильно глотать было сложно. Я только привыкаю жевать, у меня сильно болит челюсть», — рассказал Дюран об итогах операции.

Ранее стала известна история 34-летнего мужчины, у которого врачи не заметили опухоль размером с мяч. 20-сантиметровое новообразование поразило его легкие и сердце.

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      Вера Владзиевская
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