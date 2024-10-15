40-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость предстала перед камерой в облегающем платье белого цвета. При этом на размещенном кадре видно, что под нарядом артистки отсутствует нижнее белье.

В описании под снимком Сысоева обратилась к хейтерам, которые часто критикуют ее откровенные фотосессии. «Каждое мое фото и слово воспринимается вами как посыл кому-то куда-то. Это просто фото!» — высказалась она.

В сентябре Надежда Сысоева призналась в желании сделать пластику после хейта в сети. Актриса рассказала, что посетила кабинет косметолога из-за комплексов, связанных с разницей в возрасте с ее бывшим избранником, спортсменом Сашей Стоуном.