51-летняя женщина завела любовника и рассказала о произошедших после этого изменениях

51-летняя женщина по имени Джорджия рассказала, что, устав от брака, завела любовника, после чего ее жизнь сильно изменилась. Ее историю опубликовало издание Metro.

Женщина объяснила, что решила зарегистрироваться на сайте знакомств, потому что они с мужем уже давно жили как соседи и не занимались сексом. Джорджия хотела найти секс-партнера, чтобы заполнить пустоту в душе, однако в итоге любовник кардинально изменил ее жизнь.

По словам женщины, она снова почувствовала себя желанной, начала правильно питаться, ходить в спортзал, отказалась от алкоголя и стала увереннее. «Роман открыл мне глаза на то, чего мне не хватает, и дал мне смелость сосредоточиться на собственном комфорте. Речь идет не только о сексе — речь идет о чувстве, что тебя ценят и понимают. Я не жалею об этом», — заявила Джорджия.

Секс-эксперт Джессика Леони, комментируя эту историю, отметила, что такие ситуации не единичны. «Многие пользователи сайтов знакомств заводят романы, чтобы найти счастье. К тому же роман может помочь в личностном росте, самопознании и даже исцелении. В некоторых случаях романы на стороне действительно спасают жизни», — прокомментировала специалистка.

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