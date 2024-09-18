Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:39, 18 сентября 2024Забота о себе

Выявлены главные сексуальные проблемы людей моложе 27 лет

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Люди, рожденные после 1997 года, менее сексуально активны, чем остальные, заявил сексолог Джастин Лехмиллер. О главных интимных проблемах людей моложе 27 лет он рассказал изданию HuffPost.

По словам Лехмиллера, многие молодые люди признаются, что никогда не занимались сексом с партнером, но это не значит, что они совершенно неопытны в интимной сфере жизни. Эксперт указал, что молодежь часто прибегает к секстингу и виртуальному сексу. Проще говоря, они иначе выражают свою сексуальность, нежели люди старшего поколения.

В свою очередь, терапевт Киану Джексон назвал одной из причин такого поведения молодежи неумение обсуждать свои желания и границы дозволенного с партнером. Он добавил, что многие люди сталкиваются с дискриминацией по цвету кожи и этнической принадлежности. Это мешает им попасть в интересующие их сексуальные группы и накладывает негативный отпечаток на их интимной жизни.

Также, как отметила терапевт Торри Эфрон Пелтон, на молодых людей зачастую давят общественное мнение и сексуальный фон, формирующиеся через соцсети. «Молодые люди сомневаются в своих интересах, они не знают, каким правилам сексуального поведения следовать. Например, повсеместно обсуждают случайный секс, однако не всем он подходит, и это вызывает внутренние противоречия», — прокомментировала она.

Пелтон обратила внимание, что молодежь сталкивается с незащищенностью в виртуальном пространстве, например, подросток может открыть мессенджер и получить откровенное фото чужого человека, которое он не хотел бы видеть.

Материалы по теме:
«Раком — это по-русски» Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
«Раком — это по-русски»Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
5 сентября 2019
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено» Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
29 января 2021

Ранее эксперты назвали причины стремительного роста венерических болезней. И одной из главных они назвали нежелание пользоваться презервативами.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

      Усик записал видеообращение после задержания в польском аэропорту

      Раскрыт объем трат недружественных стран на российский титан

      Захарова заявила о реализации Британией идеологии «имперского фашизма» через Зеленского

      Британия и Франция захотели подписать новое военное соглашение из-за России

      Российского грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в лифте

      В США назвали организатора операции с пейджерами в Ливане

      Женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане и не выжила

      Россиянка захотела продлить договор услуг связи и потеряла более миллиона рублей

      Дети играли в лесу и нашли человеческие останки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше