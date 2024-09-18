Выявлены главные сексуальные проблемы людей моложе 27 лет

Люди, рожденные после 1997 года, менее сексуально активны, чем остальные, заявил сексолог Джастин Лехмиллер. О главных интимных проблемах людей моложе 27 лет он рассказал изданию HuffPost.

По словам Лехмиллера, многие молодые люди признаются, что никогда не занимались сексом с партнером, но это не значит, что они совершенно неопытны в интимной сфере жизни. Эксперт указал, что молодежь часто прибегает к секстингу и виртуальному сексу. Проще говоря, они иначе выражают свою сексуальность, нежели люди старшего поколения.

В свою очередь, терапевт Киану Джексон назвал одной из причин такого поведения молодежи неумение обсуждать свои желания и границы дозволенного с партнером. Он добавил, что многие люди сталкиваются с дискриминацией по цвету кожи и этнической принадлежности. Это мешает им попасть в интересующие их сексуальные группы и накладывает негативный отпечаток на их интимной жизни.

Также, как отметила терапевт Торри Эфрон Пелтон, на молодых людей зачастую давят общественное мнение и сексуальный фон, формирующиеся через соцсети. «Молодые люди сомневаются в своих интересах, они не знают, каким правилам сексуального поведения следовать. Например, повсеместно обсуждают случайный секс, однако не всем он подходит, и это вызывает внутренние противоречия», — прокомментировала она.

Пелтон обратила внимание, что молодежь сталкивается с незащищенностью в виртуальном пространстве, например, подросток может открыть мессенджер и получить откровенное фото чужого человека, которое он не хотел бы видеть.

Ранее эксперты назвали причины стремительного роста венерических болезней. И одной из главных они назвали нежелание пользоваться презервативами.