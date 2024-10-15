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16:49, 15 октября 2024Ценности

Адриана Лима объявила о возвращении в Victoria’s Secret после шестилетнего перерыва

Модель Адриана Лима вернулась в Victoria’s Secret после шестилетнего перерыва

Кадр: @adrianalima

Бразильская супермодель Адриана Лима объявила о возвращении в Victoria’s Secret после шестилетнего перерыва. Соответствующая публикация появилась на странице бренда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео манекенщица запечатлена в такси. К ней поворачивается водитель и спрашивает, куда ее отвезти. «Домой. Я еду домой», — отвечает она ему, улыбнувшись. «Я, черт возьми, не знаю, где ты живешь», — с возмущением высказывается таксист, повернувшись к ней снова. «О, мне очень жаль. Не могли бы вы подбросить меня до показа Victoria's Secret? Я вернулась», — заявляет Лима.

Возвращение знаменитости подтвердила сама модная марка. «Мы хранили секрет, но больше не можем себя сдерживать! Адриана Лима возвращается! Наконец-то нам стало лучше», — написали представители компании.

В сентябре американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид впервые вышла на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма.

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      Мария Винар
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