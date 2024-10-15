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14:13, 15 октября 2024Силовые структуры

Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

Гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун не признал вину по делу о шпионаже

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун, арестованный по делу о шпионаже, отказался признавать вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката иностранца Дмитрия Иванова.

Иванов рассказал, что мужчина содержится в СИЗО «Лефортово», раз в месяц его навещают сотрудники посольства. Защитник отметил, что у Пэка есть проблемы со здоровьем, в изоляторе ему оказывают помощь. Подробности дела из-за секретности материалов не сообщаются.

Об аресте гражданина Южной Кореи за шпионаж стало известно 11 марта. Мужчину задержали во Владивостоке и этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к трем годам колонии общего режима француза Лорана Винатье (признан в России иноагентом) по делу о нарушении закона об иноагентах.

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