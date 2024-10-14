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16:58, 14 октября 2024Силовые структуры

Француза Винатье осудили на три года по делу о нарушении закона об иноагентах

В Москве суд приговорил француза Винатье к трем годам колонии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима француза Лорана Винатье (признан в России иноагентом) по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Винатье признали виновным по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Следствие и суд установили, что француз несколько лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.

Также Винатье осуществлял незаконный сбор информации о военной и военно-технической деятельности в России. Для этого он посещал Россию и проводил встречи с гражданами.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило французу 3,3 года колонии. Дело рассматривали в особом порядке. На этом настояла защита француза.

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      Илона Палей
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