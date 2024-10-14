Арестованному в России французу запросили более трех лет колонии

Гособвинение запросило французу Винатье 3,3 года колонии

Гособвинение запросило три года и три месяца колонии общего режима для француза Лорана Винатье (признан в России иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Винатье просят признать виновным по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ. Защита просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы, и настаивает на штрафе.

Дело рассматривают в особом порядке. На этом настояла защита француза.

Ранее суд продлил ему арест до 21 февраля.