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15:17, 14 октября 2024Силовые структуры

Арестованному в России французу запросили более трех лет колонии

Гособвинение запросило французу Винатье 3,3 года колонии

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Гособвинение запросило три года и три месяца колонии общего режима для француза Лорана Винатье (признан в России иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Винатье просят признать виновным по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ. Защита просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы, и настаивает на штрафе.

Дело рассматривают в особом порядке. На этом настояла защита француза.

Ранее суд продлил ему арест до 21 февраля.

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      Илона Палей
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