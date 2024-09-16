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15:42, 16 сентября 2024Силовые структуры

Дело собиравшего военные данные о России француза рассмотрят в особом порядке

В Москве суд рассмотрит дело француза Винатье в особом порядке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит уголовное дело об уклонении от исполнения закона об иноагентах в отношении француза Лорана Винатье (признан в России иноагентом) в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС.

На этом настояла защита, а прокурор не возражала. Особый порядок предполагает, что наказание будет не более две трети максимального срока, который по статье Винатье достигает пять лет. Признаков шпионажа в деятельности француза следствие не выявило.

Ранее суд в Москве продлил французу арест до 21 февраля.

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