Собиравшему военные данные о России французу продлили арест

В Москве суд продлил арест француза Винатье, собиравшего военные данные о России

В Москве суд продлил арест французу Лорану Винатье (признан в России иноагентом), обвиняемому в сборе данных о военной деятельности России и уклонении от исполнения закона об иноагентах. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает ТАСС.

Иностранец будет под стражей до 21 февраля.

По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, а также незаконно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России.

Винатье полностью признал вину в уклонении от исполнения закона об иноагентах.