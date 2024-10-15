Минобороны: артиллеристы не позволили ВСУ закрепиться на позициях под Угледаром

Российские артиллеристы группировки войск «Восток» из Бурятии не дали формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на новых позициях под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц (САУ) 2С3 «Акация» и 240-миллиметровых минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» нанесли удары по позициям подразделений украинской армии. Главная задача артиллеристов заключается в том, чтобы не дать украинским войскам окопаться на новых позициях в лесополосах на Времевском участке южнодонецкого направления.

Ранее сообщалось, что российские морпехи нашли тайник украинских войск юго-западнее Угледара. В Минобороны России отметили, что в ходе зачистки были обнаружены боеприпасы для американских и польских гранатометов, взрывчатка и средства связи.