Больная раком 36-летняя телезвезда пожаловалась на унижения

Бывшая участница австралийской версии шоу «Холостяк» Софи Эдвардс, у которой обнаружили рак кишечника, пожаловалась на унижения. Слова 36-летней телезвезды передает Daily Mail.

Отмечается, что из-за болезни у Эдвардс появилось недержание мочи. В результате экс-участница «Холостяка» вынуждена носить подгузники для взрослых.

Недавно телезвезда решила воспользоваться туалетом для инвалидов на стадионе во время спортивного матча. Внезапно к ней подошла женщина и начала расспрашивать о ее состоянии. «Она интересовалась, что со мной не так, и я чувствовала себя ужасно», — вспомнила Эдвардс и добавила, что в итоге незнакомка обвинила ее в симуляции болезни.

«Я почувствовала себя униженной, как будто я не человек. Поэтому я просто ушла. Я села в такси и прорыдала всю дорогу», — рассказала телезвезда.

Ранее известная британская телеведущая Дейдре Сандерс заявила, что у нее во второй раз обнаружили опухоль в груди. По ее словам, биопсия показала, что новообразование носит злокачественный характер.