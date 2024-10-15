Кондратьев: беспилотник повредил жилой дом в Краснодарском крае

В станице Марьянской беспилотник повредил жилой дом, заявил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место приехали специальные службы и правоохранительные органы. Губернатор назвал повреждение здания «еще одной попыткой террористической атаки киевского режима».

9 октября возгорание произошло в селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обломки беспилотника упали на территорию частного домовладения и произошел пожар. Пострадавших не было.

