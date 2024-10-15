Биберы отказались пускать родителей к своему сыну

Биберы отказались пускать родителей Хейли к своему сыну из-за религии и политики

Хейли и Джастин Бибер решили не допускать родителей модели видеться с трехмесячным сыном. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, Биберы не одобряют взгляды семьи Болдуин на религию и политику. Поводом для ссоры, по мнению собеседника издания, могло стать то, что Стивен Болдуин попросил помолиться за его дочь и Джастина в соцсетях. После новости о скором прибавлении в их семье связь прервалась окончательно: мать Хейли обиделась, узнав о беременности дочери из СМИ только через несколько месяцев.

Ранее стало известно, что состояние Джастина Бибера ухудшилось после новостей о P. Diddy.