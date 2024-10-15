Бизнесмен взялся ремонтировать дом и испортил жизнь его жителям

В Екатеринбурге предприниматель устроил потоп в квартирах

Компания предпринимателя из Екатеринбурга Павла Кутенева обязалась отремонтировать один из жилых домов в городе, в итогде устроила потопы в квартирах жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Известно, что компания, где бизнесмен является директором, получила от фонда Капремонта Свердловской области 31 миллион рублей на замену крыши и батарей в пятиэтажном доме на улице Фрунзе. Работы начались весной 2024 года, с тех пор в квартирах жильцов произошло около 20 потопов. В итоге владельцы жилья обратились с жалобой в прокуратуру.

Сам предприниматель, который также является блогером и «наставником по изменению мышления», в разговоре с Telegram-каналом назвал проблемы «пустяковыми». В соцсетях блогер выкладывает видео о том, как стать счастливым или найти энергию за 15 минут.

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