Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

Джонсон признался, что пытался заверить Путина в невступлении Украины в НАТО

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон пытался заверить российского президента Владимира Путина в невступлении Украины в НАТО «в ближайшем будущем», это произошло в ходе их телефонной беседы в конце января 2022 года. Об этом говорится в мемуарах Джонсона, его книга Unleashed есть в распоряжении «Ленты.ру».

В книге Джонсон вспоминает, что в ответ на его реплики о недопустимости размещения российских военных на границе с Украиной, Путин ответил, что Москва имеет на это законное право из-за опасений, что Украина может присоединиться к западному военному блоку.

«Я был раздражен. Да, это правда, что НАТО расширилось после окончания холодной войны... Но Украина? В НАТО? Сейчас? Лично я считал, что это была хорошая и разумная идея, но [Путин] так же хорошо, как и я, знал, что шансов на вступление Украины в НАТО нет, по крайней мере, в течение очень долгого времени. Я сказал, что все это совершенно нереально», — говорится в книге.

Ранее стало известно, что накануне специальной военной операции (СВО) России некоторые немецкие политики предлагали «пожертвовать Украиной», дабы избежать экономических проблем.