Борис Джонсон в мемуарах вспомнил о желании Германии пожертвовать Украиной в 2022 году

Борис Джонсон в мемуарах: накануне СВО Германия готовилась пожертвовать Украиной

Накануне специальной военной операции (СВО) России некоторые немецкие политики предлагали пожертвовать Украиной, дабы избежать экономических проблем. Об этом говорится в мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его книга Unleashed есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Когда оставалось всего шесть дней [до начала СВО], у меня была продолжительная беседа с [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем. (...) Немцы были несчастны,» — вспоминает политик события февраля 2022 года. По его словам, Германия, попавшая «в огромную зависимость от российского газа» уже тогда понимала, что конфликт Киева и Москвы «повлечет за собой серьезные экономические потрясения».

«В какой-то момент один из ближайших помощников Олафа посмотрел на нас и сказал почти с тоской: "Что если украинцы не будут сопротивляться? Что если они сдадутся быстро?"» — говорится в мемуарах.

Я понял, о чем он подумал. Разве не было бы лучше для всего мира — даже если бы это стало трагедией для Украины, — если бы все это закончилось быстро? Борис Джонсон

«Разве мы не могли бы спасти многие тысячи жизней, а также избежать мучительных экономических проблем? Я понимал почему он так сказал, но был категорически не согласен», — пишет политик.

Ранее Джонсон признался, что британские военные накануне СВО считали, что Российская армия в короткие сроки займет Украину, и поэтому планировали помогать Киеву снабжением и подготовкой партизан и агентов, которые бы совершали диверсии на контролируемой Россией территории.

.