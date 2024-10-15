Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини

Певица Бритни Спирс показала фигуру в ярко-розовом бикини на яхте

Американская певица Бритни Спирс показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница поделилась видео с отдыха на яхте. На размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини ярко-розового цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на бедрах. Ее внешний вид дополнили черная широкополая шляпа, солнцезащитные очки в белой оправе и чокер на шее.

«Сегодня было так чертовски здорово! Смех и глупости — лучшее лекарство в жизни», — подписала звезда ролик.

В сентябре Бритни Спирс опубликовала архивное откровенное фото.