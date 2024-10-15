Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 15 октября 2024Ценности

Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини

Певица Бритни Спирс показала фигуру в ярко-розовом бикини на яхте

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница поделилась видео с отдыха на яхте. На размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини ярко-розового цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на бедрах. Ее внешний вид дополнили черная широкополая шляпа, солнцезащитные очки в белой оправе и чокер на шее.

«Сегодня было так чертовски здорово! Смех и глупости — лучшее лекарство в жизни», — подписала звезда ролик.

В сентябре Бритни Спирс опубликовала архивное откровенное фото.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Мать вышедшей с флагом России в Одессе женщины опровергла слухи о ее смерти. Она находится под домашним арестом

      Сийярто озвучил условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти

      Леопард растерзал восьмилетнюю девочку

      Женщина задумалась о разводе из-за бесконечных издевательств свекрови

      Депутат рассказал о ценах в столовой Госдумы

      В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми

      В Венгрии обвинили главу ЕК за провал стратегии Евросоюза по Украине

      Личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker установили

      В США заявили об отчаянном положении ВСУ в Курской области

      Трамп обвинил Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше