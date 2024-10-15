Бывшего главу рязанского Минстроя заключили под стражу по уголовному делу

Экс-главу рязанского Минстроя арестовали за покушение на мошенничество

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра строительного комплекса Рязанской области по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по региону.

По данным следствия, в период с 2023-го по 2024 год бывший чиновник, сговорившись с доверенным лицом, оказывал покровительство при заключении контрактов в рамках исполнения государственных программ, а также содействовал беспрепятственной приемке и оплате работ. Посредник был задержан с поличным при получении взятки в размере 20 миллионов рублей, а экс-министр – по месту жительства в Московской области. Последнего доставили в Рязань для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

В отношении злоумышленника и его доверенного лица — исполнительного директора коммерческой фирмы — возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Сейчас экс-министр находится под стражей, а посредник — под домашним арестом.

Ранее бывшего директора компании «Научно-производственный комплекс "Пеленгатор"» Валерия Дрогалина, обвиняемого в мошенничестве, поместили под домашний арест.

