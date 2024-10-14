Обвиняемый в мошенничестве экс-директор НПА «Пеленгатор» помещен под домашний арест

Похитивший ₽100 млн экс-директор НПА «Пеленгатор» помещен под домашний арест

Обвиняемый в мошенничестве экс-директор АО «Научно-производственный комплекс "Пеленгатор"» (НПА «Пеленгатор») Валерий Дрогалин помещен под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

По данным агентства, Дрогалин и его подчиненный Богданов обвиняются в хищении более 100 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа. По данным следствия, они похитили деньги при помощи подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения. Все деньги они распределили между собой. Второй фигурант, Богданов, был арестован.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).