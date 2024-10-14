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14:12, 14 октября 2024Силовые структуры

Экс-директору российского Научно-производственного комплекса предъявили обвинение

СК предъявил обвинение экс-директору «Пеленгатора» в мошенничестве

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военные следователи предъявили обвинение экс-директору АО «Научно-производственный комплекс "Пеленгатор"» Валерию Дрогалину в мошенничестве в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.

По данным агентства, уголовное дело расследуется в отношении бывшего генерального директора АО и его подчиненного Александра Богданова. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что Тимирязевский суд Москвы приговорил к условным срокам двух обвиняемых в хищении 238 миллионов рублей у Строительного управления Московского региона Минобороны Алексея Асташкина и Николая Грачева.

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      Анна Габай
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