Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:19, 15 октября 2024Силовые структуры

Бывшего российского следователя осудили за получение взятки от фигуранта дела

Экс-следователю из Петербурга дали 7 лет за взятку в 1 млн рублей от фигуранта

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела следственного управления УМВД России по Приморскому району, который получил взятку в размере одного миллиона рублей от фигуранта дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по городу.

Мужчину признали виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ и приговорили к семи годам колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере двух миллионов рублей.

По данным следствия, все произошло в мае 2023 года. Осужденный, контролирующий расследование дела в силу занимаемой им ранее должности, предложил причастному к совершению преступления лицу передать ему взятку через посредника за непривлечение к уголовной ответственности. Фигурант согласился на предложение сотрудника, а сам обратился в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали после передачи денег. Свою вину он не признал.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина к четырем годам колонии строгого режима по делу о взятках.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска подорвали мосты в Курской области. Как это сорвало планы ВСУ?

      В Европе заявили о возможности обойтись без российского газа

      Новый наряд возлюбленной Тимати на видео восхитил подписчиков

      Звезду «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что об этом известно?

      Операционная система Android впервые появилась в мотоциклах

      Бетербиев обратился к Кадырову после победы над Биволом

      Двое полицейских с сообщниками избили россиянина и забрали его деньги

      Премиальный автобренд столкнулся с риском закрытия завода в Европе

      Восемь мирных россиян пострадали при атаке украинского БПЛА на рейсовый автобус

      Турист получил удар ножом во время драки из-за женщины на мальчишнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше