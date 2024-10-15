Бывшего российского следователя осудили за получение взятки от фигуранта дела

Экс-следователю из Петербурга дали 7 лет за взятку в 1 млн рублей от фигуранта

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела следственного управления УМВД России по Приморскому району, который получил взятку в размере одного миллиона рублей от фигуранта дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по городу.

Мужчину признали виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ и приговорили к семи годам колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере двух миллионов рублей.

По данным следствия, все произошло в мае 2023 года. Осужденный, контролирующий расследование дела в силу занимаемой им ранее должности, предложил причастному к совершению преступления лицу передать ему взятку через посредника за непривлечение к уголовной ответственности. Фигурант согласился на предложение сотрудника, а сам обратился в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали после передачи денег. Свою вину он не признал.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина к четырем годам колонии строгого режима по делу о взятках.