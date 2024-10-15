Рост цен на жилье в России объяснили

Эксперт Шлеменков: цены на жилье растут из-за аппетитов застройщиков

Новостройки в России дорожают из-за аппетитов застройщиков. Таким мнением с «Радиоточкой НСН» поделился вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков.

По мнению эксперта, разумных причин для подъема цен на первичное жилье нет. Во многом ценник растет из-за нерациональных трат девелоперов. Так, до 40 процентов себестоимости объекта может составлять лишь внутренняя отделка.

«На мой взгляд, объективных причин для роста цен сегодня уже нет. Цены растут из-за аппетитов наших производителей, просто есть платежеспособный спрос, поэтому они повышают стоимость. Стоимость внутренней отделки помещения в жилых домах может составлять до 40 процентов ее себестоимости», — пояснил Шлеменков.

Собеседник агентства убежден, что ремонтные работы можно провести за куда меньшую сумму. К примеру, трехкомнатную квартиру можно «простенько» отделать за два миллиона рублей. Однако за более солидные работы придется заплатить порядка восьми-девяти миллионов рублей. «Вполне адекватная цена для хорошего глубокого ремонта», — отметил он.

Ранее эксперты стройотрасли оценили выгоду от покупки полностью обставленной квартиры в новостройке. Статистика показывает, что квартира с готовым ремонтом «под тапочки» может оказаться дешевле в сравнении с приобретением пустого объекта и последующих работ.