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18:57, 23 сентября 2024Экономика

Оценена выгода ремонта «под тапочки»

Эксперт Панин: ремонт «под тапочки» может оказаться выгоднее пустой квартиры

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Покупка полностью обставленной квартиры в новостройке может оказаться выгоднее приобретения пустого объекта, однако есть нюансы. Выгоду ремонта «под тапочки» от застройщика оценил руководитель отдела продаж и эксперт строительной компании Дмитрий Панин, передает «Абзац».

Ремонт «под тапочки» позволяет покупателям сэкономить время и силы. В такой квартире присутствует не только полностью готовая отделка, но также мебель, включая шкафы, кухню, кровати и телевизоры. Некоторые девелоперы включают в список декор и посуду. Подобная опция позволяет покупателю лучше оценить квартиру при покупке, так как объект уже полностью завершен и пригоден к проживанию.

При этом квартира с готовым интерьером будет дороже, чем с чистовой и другими видами отделок. Однако, по словам Панина, таким образом у жильцов появится возможность сэкономить на ремонте. «Если человек все делает сам, не будет точной сметы. Можно заложить под ремонт два миллиона рублей, а потратить четыре. То же самое с меблировкой», — объяснил эксперт.

Он добавил, что в каждом случае нужно оценивать выгоду отдельно. К примеру, у застройщика могут быть скидки на стройматериалы и мебель за оптовые покупки, но стоимость работ окажется высокой. При таком раскладе ремонт «под тапочки» сбережет только время, но не деньги.

Ранее россияне назвали самые частые ошибки при ремонте. Многие пожалели, что заранее не составили дизайн-проект и не подумали о расположении розеток.

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      Александра Качан
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