Оценена выгода ремонта «под тапочки»

Эксперт Панин: ремонт «под тапочки» может оказаться выгоднее пустой квартиры

Покупка полностью обставленной квартиры в новостройке может оказаться выгоднее приобретения пустого объекта, однако есть нюансы. Выгоду ремонта «под тапочки» от застройщика оценил руководитель отдела продаж и эксперт строительной компании Дмитрий Панин, передает «Абзац».

Ремонт «под тапочки» позволяет покупателям сэкономить время и силы. В такой квартире присутствует не только полностью готовая отделка, но также мебель, включая шкафы, кухню, кровати и телевизоры. Некоторые девелоперы включают в список декор и посуду. Подобная опция позволяет покупателю лучше оценить квартиру при покупке, так как объект уже полностью завершен и пригоден к проживанию.

При этом квартира с готовым интерьером будет дороже, чем с чистовой и другими видами отделок. Однако, по словам Панина, таким образом у жильцов появится возможность сэкономить на ремонте. «Если человек все делает сам, не будет точной сметы. Можно заложить под ремонт два миллиона рублей, а потратить четыре. То же самое с меблировкой», — объяснил эксперт.

Он добавил, что в каждом случае нужно оценивать выгоду отдельно. К примеру, у застройщика могут быть скидки на стройматериалы и мебель за оптовые покупки, но стоимость работ окажется высокой. При таком раскладе ремонт «под тапочки» сбережет только время, но не деньги.

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