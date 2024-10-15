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08:21, 15 октября 2024Экономика

Поставки российского угля в Индию рухнули

«Ведомости»: экспорт энергетического угля из России в Индию упал на 26 % за год

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За первые девять месяцев 2024 года экспорт энергетического угля из России в Индию рухнул на 26 процентов, до 6,1 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные индийского аналитического агентства Bigmint пишут «Ведомости».

Самое сильное падение наблюдалось в первом квартале — минус 43 процента (1,5 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако и за следующие два квартала поставки сократились на 18 процентов (4,6 миллиона тонн).

В общей сложности с января по сентябрь Индия приобрела на мировом рынке 137,8 тонн угля, что на 12 процентов больше, чем годом ранее. Россия в списке поставщиков занимает четвертое место, уступая Индонезии, ЮАР и США, но опережая Австралию, Мозамбик и Колумбию. Однако за последний год ее доля в импорте упала с семи до трех процентов.

Поставки российского угля за рубеж в 2024 году падают из-за ухудшения условий. Рост транспортных тарифов и себестоимости добычи, а также снижение мировых цен заметно ухудшили рентабельность экспорта. Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов полагает, что по итогам года экспорт в Индию российского угля, энергетического и коксующегося, сократится на 23-31 процент, до 18-20 миллионов тонн.

В августе доля российской нефти в индийском импорте упала с 45 до 40 процентов. Кроме того, Индия отказалась покупать сжиженный природный газ с «Арктик СПГ-2», находящегося под санкциями США.

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      Платон Щукин
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