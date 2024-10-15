Депутат рассказал о ценах в столовой Госдумы

Депутат Хамитов рассказал, что полноценный обед в Госдуме обойдется почти в ₽600

Полноценный обед из шести позиций в столовой Госдумы может обойтись в почти 600 рублей. Об этом рассказал депутат Амир Хамитов от партии «Новые люди» в беседе с РИА Новости.

Из чека следует, что обед из шести позиций обошелся парламентарию в 577 рублей. 140 рублей стоил суп-пюре из цветной капусты с гренками, 190 рублей — биточек домашний из курицы.

За картофельное пюре парламентарий заплатил 100 рублей, за помидор – 35 рублей за одну штуку, а за огурец – 37 рублей за штуку. Напиток плодово-ягодный обошелся в 70 рублей, хлеб Дарницкий – 5 рублей за кусок.

В сентябре депутат Михаил Матвеев показал цены в столовой Государственной Думы. Среди самых дорогих блюд в перечне опубликованного меню числились телячьи щечки в брусничном соусе с гратеном из картофеля и вялеными томатами за 1200 рублей. Кроме того, в списке были мурманская треска с редисом и мятным дзадзыки стоимостью 1100 рублей и треска мисо с лапшой из цукини за 1000 рублей.