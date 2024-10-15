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14:22, 15 октября 2024Россия

Депутаты Госдумы рассказали о тратах на обеды

Депутат Драпеко рассказала о двух вариантах меню в столовой Госдумы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала о двух вариантах меню в столой парламента, а также о тратах на еду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По ее словам, в столовой можно найти два меню: ежедневное и «на заказ». Во втором варианте присутствуют позиции подороже. Утром, рассказала парламентарий, она заказала на завтрак кашу, яйцо пашот и капучино, что обошлось ей в 381 рубль.

Депутат Андрей Свинцов заявил, что в день на обед тратит около 200 рублей. Он покупает себе на завтрак овсяную кашу и кофе, а на обед два яйца и куриный бульон. При этом еще один парламентарий Михаил Делягин уверен, что нельзя позволить себе полноценный прием пищи дешевле 600 рублей. Однако, отметил политик, учитывая зарплаты депутатов, цены в столовой могли бы быть выше.

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