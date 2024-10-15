Дима Билан захотел спасти истощенного редчайшего леопарда

Дима Билан отослал квадрокоптер в Приморье для поиска истощенного леопарда

Российский певец Дима Билан захотел помочь с поисками истощенного леопарда, замеченного несколько дней назад в Приморском крае. Об этом сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

Артист и его команда оперативно отправили специалистам Минприроды и «Земли леопарда» новейший квадрокоптер, чтобы облегчить им поиски дальневосточного хищника. В настоящее время редчайшему леопарду необходима помощь. Беспилотник, как утверждается, поможет найти его даже в условиях плохой видимости.

«Я рад возможности внести свой вклад в спасение дальневосточного леопарда, который оказался в беде. (…) Надеюсь, что квадрокоптер поможет специалистам в их нелегкой работе», — отметил певец. Такой аппарат впервые будут использовать специалисты заповедника для выслеживания и наблюдения за дикими животными.

О неожиданной встрече с дальневосточным леопардом в Приморском крае стало известно 11 октября. Автомобилист заметил истощенного хищника и снял его на видео. На кадрах виден леопард, который сначала сидит на краю проезжей части, а затем медленно идет вдоль трассы, не обращая внимание на людей. Увидев животное и оценив его состояние, специалисты незамедлительно начали его поиски.