В России водитель заметил у трассы и снял на видео краснокнижного хищника

В Приморском крае водитель встретил леопарда у трассы и снял его на видео

В Приморском крае водитель автомобиля заметил у трассы дальневосточного леопарда — редкого хищника, занесенного в Красную книгу России. Кадры публикует национальный парк «Земля леопарда» в Telegram-канале.

На кадрах виден леопард, который сначала сидит на краю проезжей части, а затем медленно идет вдоль трассы, не обращая внимание на людей.

Видео, предварительно, снято в десятках километров от национального парка. Состояние животного вызывает опасение у экспертов — сотрудники Минприроды Приморья займутся его поиском и отловом.

«За данной особью специалисты наблюдали и ранее, но теперь его состояние резко изменилось. (...) Последнее видео, снятое на автодороге, показало ухудшение состояния хищника: заметное снижение упитанности, тусклая и свалявшаяся шерсть, а также притупленные реакции на присутствие людей», — говорится в сообщении.

Леопарда видели у трассы в Приморском крае и в августе. На опубликованных кадрах животное неспешно идет вдоль дороги и не обращает внимание на проезжающий мимо автомобиль.

Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и относится к I категории как редчайший подвид с ограниченным ареалом, находящийся на грани исчезновения.