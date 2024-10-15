Дочь Успенской прокомментировала отношения с оскорбившей ее Волочковой

Певица Плаксина заявила, что не обижается на Волочкову после ее оскорблений

Певица Татьяна Плаксина прокомментировала отношения с оскорбившей ее балериной Анастасией Волочковой. Дочь певицы Любови Успенской отметила, что не обижается на артистку, передает портал «Страсти».

Осенью этого года балерина выложила на своей странице в соцсети снимок Плаксиной, где та изображена после падения с велосипеда без нескольких зубов. Волочкова подписала пост словами: «Жуть. Несчастная ведьма». В беседе с порталом дочь Успенской отметила, что совсем не обижается на артистку балета.

«Мне кто-то передал, что она что-то обо мне сказала, и я даже не поинтересовалась, что именно. Не называем себя друзьями. Это в принципе просто было недоразумение со стороны Анастасии. Я никаких обид не затаила и прекрасно понимаю, что это может случиться с каждым. Я прекрасно отношусь к Анастасии, она великолепный человек, поэтому у нас все отлично», — заявила Татьяна.

Певица добавила, что без проблем справляется с хейтом и больше ее не задевает никакая критика.

Ранее директор Любови Успенской сообщил, что после новостей о пропаже дочь певицы Татьяна Плаксина вернулась в Россию из Израиля. Он добавил, что с ней все в полном порядке.