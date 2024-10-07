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16:10, 7 октября 2024Культура

Найденная дочь Успенской вернулась в Россию

Директор Успенской: дочь артистки вернулась в Россию из Израиля

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вернулась в Россию из Израиля. Об этом пишет Telegram-канал «360.ru» со ссылкой на концертного директора артистки.

По его словам, с Плаксиной все нормально.

В четверг, 3 октября, сообщалось, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке дочь исполнительницы еще несколько дней не сможет вернуться на родину.

До этого Любовь Успенская заявила об исчезновении дочери. Певица рассказала, что Плаксину могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.

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      Варвара Кошечкина
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