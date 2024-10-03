Названы сроки возвращения найденной дочери Успенской в Россию

Mash: дочь Успенской не сможет вернуться в Россию еще несколько дней

Названы сроки возвращения дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке возрос спрос на авиабилеты и уменьшилось количество рейсов, из-за чего Плаксина еще несколько дней не сможет вернуться на родину.

Отмечается, что девушка оказалась в Израиле за несколько часов до начала массированной ракетной атаки Ирана.

Ранее стало известно, что исчезнувшая дочь Успенской нашлась. Отмечалось, что она улетела за границу и не сообщила об этом родственникам.

В среду, 2 октября, Любовь Успенская заявила об исчезновении дочери. Певица рассказала, что Плаксину могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.