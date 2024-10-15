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11:41, 15 октября 2024Россия

Два беспилотника сбили в небе над Россией

Минобороны: над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram.

Летательные аппараты были уничтожены около 11:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях не сообщается.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область и атакуют регион беспилотниками. Так, 14 октября в небе над регионом был сбит еще один летательный аппарат.

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      Алан Босиков
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