Два беспилотника сбили в небе над Россией

Минобороны: над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram.

Летательные аппараты были уничтожены около 11:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях не сообщается.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область и атакуют регион беспилотниками. Так, 14 октября в небе над регионом был сбит еще один летательный аппарат.