Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:58, 15 октября 2024Культура

Джареду Лето предрекли отмену за слова о России

Платон Беседин заявил, что Джареда Лето отменят за желание выступить в России

Фото: Snapshot / Daniela Vorndran / Globallookpress.com

Украинский и российский писатель Платон Беседин прокомментировал обращение лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето к российским фанатам. Своим мнением он поделился с изданием 360.

По словам Беседина, Лето, который раньше неоднократно выступал в России, проявил себя как настоящий музыкант во время концерта в сербском Белграде, где собралось множество российских фанатов.

«Теперь от Лето будут требовать, чтобы он осудил СВО и думать не думал соваться в Россию. Чтобы размахивал украинским флагом перед зрителями. Будут требовать лжи и фальши. Это такой инструмент политического давления», — сообщил Платон.

Также он поддержал американских музыкантов за их желание быть верными ценностям мира и объединения, которые декларируют западные СМИ и шоу-бизнес.

«Thirty Seconds to Mars в Белграде действовали как настоящие артисты. Они не разделяют своих фанатов по национальному признаку. И музыканты должны любить всех», — заключил писатель.

Ранее стало известно, что официальные власти Украины осудили слова Джареда Лето о желании выступить в России, когда «проблемы закончатся».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

      Массовая авария произошла на МКАДе

      В офисе Зеленского сообщили о новом деле в отношении Коломойского

      Пассажир самолета пережил столкновение с лайнером и назвал случившееся ужасающим

      Напавшего с ножом на россиянку экс-вагнеровца освободили из-под стражи по просьбе военкома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше