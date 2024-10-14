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10:32, 14 октября 2024Культура

Украина осудила Джареда Лето из-за обещаний выступить в России

В МИД Украины осудили Джареда Лето после обещаний выступить в России

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило актера и лидера музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — заявили в ведомстве страны.

Ранее сообщалось, что украинцы занялись травлей Джареда Лето. Множество злобных комментариев на странице музыканта в одной из социальных сетей появились из-за его обещания дать концерт в России.

Выступая на концерте в Белграде, артист сообщил, что скучает по своим слушателям в России, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.

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      Варвара Кошечкина
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