Украина осудила Джареда Лето из-за обещаний выступить в России

В МИД Украины осудили Джареда Лето после обещаний выступить в России

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило актера и лидера музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — заявили в ведомстве страны.

Ранее сообщалось, что украинцы занялись травлей Джареда Лето. Множество злобных комментариев на странице музыканта в одной из социальных сетей появились из-за его обещания дать концерт в России.

Выступая на концерте в Белграде, артист сообщил, что скучает по своим слушателям в России, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.