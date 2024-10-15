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10:22, 15 октября 2024Ценности

Экс-солистка «Серебра» и возлюбленная Моргенштерна показали совместные откровенные фото

Певица Катя Кищук и модель Елизавета Василенко показали декольте
Катя Кищук и Елизавета Василенко

Катя Кищук и Елизавета Василенко. Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук и возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), модель и блогерша Елизавета Василенко показали совместные откровенные фото. Соответствующие посты появились на их страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подруги предстали на размещенных кадрах, сидя рядом в одинаковых позах. 30-летняя певица надела лиловую рубашку, расстегнув на ней верхние пуговицы. При этом она отказалась от бюстгальтера, и декольте обнажило часть ее груди.

Манекенщица снялась в прозрачной белой облегающей рубашке и бра аналогичного цвета. Одежда оформлена глубоким декольте.

Ранее Кищук в мужских трусах снялась для рекламы мерча отечественного бренда чипсов «Пакет картошки».

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      Карина Черных
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