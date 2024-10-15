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09:23, 15 октября 2024Россия

Эксперт объяснил уникальность минных полей на Украине

Эксперт Ткач: таких гигантских минных полей, как на Украине, нет нигде в мире

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минные поля на Украине достигают гигантских размеров, таких нет больше нигде в мире. На эту уникальность обратил внимание председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО «Группа защиты — ЮТТА» Владимир Ткач, передают «Известия».

По его словам, в зоне спецоперации (СВО) «используется вся натовская номенклатура»: и кассетные боеприпасы, и дистанционное минирование за счет дронов, и установка мин в жилых домах и водоемах, маскировка их под игрушки и предметы быта.

«Задачи перед инженерными войсками, МЧС, Росгвардией, гражданскими саперными группами будут стоять глобальные. Такого гигантского минного поля, как на Украине, нет нигде в мире», — объяснил эксперт.

Область, которую предстоить разминировать российским службам, распространяется на десятки тысяч квадратных километров, в нее входят новые и приграничные территории, уточнил Ткач. Согласно его прогнозам, на разминирование с привлечением десяти тысяч специалистов потребуется минимум десять лет.

Специалист отметил и другие особенности: появление малоразмерных целей в больших количествах, в которых содержится минимальное количество металла в датчиках цели, а также дистанционные электронные датчики цели.

Ранее сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум рассказал, что, отправившись на разминирование поля на одном из направлений СВО, солдаты обнаружили мины с предохранительной чекой. Внутри них оказались записки, которые оставили украинские саперы, в них было написано «Русские, простите».

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      Александра Синицына
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