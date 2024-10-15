Эвакуация застрявшего в горах Кавказа на высоте 5,2 тысячи метров туриста попала на видео

Спасатели МЧС России эвакуировали застрявшего на Эльбрусе альпиниста из Индии

Эвакуация застрявшего на горе Эльбрус альпиниста из Индии попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что 32-летний турист в одиночку отправился покорять одну из вершин Кавказа в метель, свой маршрут он не регистрировал. На высоте 5,2 тысячи метров ему стало плохо.

Пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на поиски мужчины. Они вызволили его и доставили в лагерь.

14 октября группа из 12 туристов попала под мощный камнепад в районе устья реки Кысхыштубек Улаганского района Алтая. По данным МЧС, 18-летнюю девушку из Бердска спасти не удалось, еще двое человек получили травмы.