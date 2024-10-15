Эвакуация застрявшего в горах Кавказа на высоте 5,2 тысячи метров туриста попала на видео

Эвакуация застрявшего на горе Эльбрус альпиниста из Индии попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что 32-летний турист в одиночку отправился покорять одну из вершин Кавказа в метель, свой маршрут он не регистрировал. На высоте 5,2 тысячи метров ему стало плохо.
Пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на поиски мужчины. Они вызволили его и доставили в лагерь.
14 октября группа из 12 туристов попала под мощный камнепад в районе устья реки Кысхыштубек Улаганского района Алтая. По данным МЧС, 18-летнюю девушку из Бердска спасти не удалось, еще двое человек получили травмы.