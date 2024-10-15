Тургруппа из 12 человек попала под мощный камнепад на Алтае

МЧС: двое туристов пострадали от мощного камнепада в Республике Алтай

Группа туристов из 12 человек попала под мощный камнепад в районе устья реки Кысхыштубек Улаганского района Алтая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС России по республике.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 14 октября. По данным ведомства, 18-летнюю девушку из Бердска спасти не удалось, еще двое человек получили травмы.

До наступления темноты спасатели эвакуировали одну из пострадавших и доставили ее в Акташскую больницу с травмой головы. «Она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее двое российских альпинистов решили взойти на гору Казбек в Грузии и не выжили. Александр П. и Антон С. вышли на маршрут 27 сентября, тогда же с ними пропала связь.