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10:02, 15 октября 2024Путешествия

Тургруппа из 12 человек попала под мощный камнепад на Алтае

МЧС: двое туристов пострадали от мощного камнепада в Республике Алтай

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Группа туристов из 12 человек попала под мощный камнепад в районе устья реки Кысхыштубек Улаганского района Алтая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС России по республике.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 14 октября. По данным ведомства, 18-летнюю девушку из Бердска спасти не удалось, еще двое человек получили травмы.

До наступления темноты спасатели эвакуировали одну из пострадавших и доставили ее в Акташскую больницу с травмой головы. «Она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее двое российских альпинистов решили взойти на гору Казбек в Грузии и не выжили. Александр П. и Антон С. вышли на маршрут 27 сентября, тогда же с ними пропала связь.

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      Фариза Бацазова
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