Astrophysical Journal Letters: обнаружены признаки существования экзолуны

Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА и Калифорнийского технологического института в США обнаружили возможные признаки вулканической экзолуны, вращающейся вокруг экзопланеты WASP-49 b в 635 световых годах от Земли. Новые данные, опубликованные в Astrophysical Journal Letters, указывают на наличие натриевого облака, которое может быть связано с вулканической активностью луны.

Экзолуны — спутники планет за пределами Солнечной системы — пока не были подтверждены наблюдениями, однако натриевое облако вокруг WASP-49 b может указывать на существование такой луны. Исследователи предполагают, что это облако образовано выбросами вулканического происхождения, подобными тем, что наблюдаются у спутника Юпитера Ио, самого вулканически активного тела в Солнечной системе.

Для проведения исследования команда использовала наблюдения за системой WASP-49 b с помощью Очень Большого Телескопа Европейской Южной Обсерватории в Чили. Дополнительно ученые построили компьютерную модель для оценки того, каким образом вулканическая активность на экзолуне могла бы привести к формированию натриевого облака вокруг планеты.

Результаты показали, что натриевое облако не синхронизировано с движением планеты, двигаясь быстрее и на более высокой орбите, что позволяет предположить, что его источник — независимое тело. Эти данные также показали, что облако неожиданно увеличивалось в размерах в определенные моменты, что указывает на возможные новые выбросы газа с предполагаемой луны.

Изучение натриевого облака позволило исследователям предположить, что экзолуна, если она существует, вращается вокруг WASP-49 b каждые восемь часов, создавая постоянное движение и неравномерность в плотности облака. Предполагается, что подобная активность могла бы быть вызвана гравитационным воздействием планеты на луну, что порождало бы так называемый приливной вулканизм.

Хотя эти данные еще требуют подтверждения, исследователи считают, что наблюдения за WASP-49 b могут привести к первому обнаружению экзолуны. Если экзолуна действительно существует, она, вероятно, будет разрушена под действием гравитационных сил планеты, что предсказывает весьма драматический конец ее существования.

