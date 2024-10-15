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11:59, 15 октября 2024Бывший СССР

Формированиям ВСУ в Часовом Яре предрекли новые проблемы

Полковник Литовкин допустил проблемы со снабжением ВСУ в Часовом Яре

Фото: Alina Smutko / Reuters

Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра могут начать испытывать проблемы со снабжением из-за взятия автомобильной развязки под контроль российскими силами, предрек в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Украинская армия не сможет провозить через развязку резервы для своих войск, которые находятся на передовой или в самом Часовом Яре. Начнутся проблемы с поставками боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продуктов питания и так далее, — сказал полковник. — Когда не будет возможностей снабжения, безусловно, войска начнут "сдуваться"».

Другие логистические пути, по словам Литовкина, не так удобны — поставить по ним значимые объемы боеприпасов может быть затруднительным.

«Альтернативные пути поставок, конечно, существуют, но есть главные, основные. А так придется таскать на себе. Но много ли дотащишь до передовой. Кроме того, летают дроны, которые могут уничтожить любого солдата с ящиком патронов», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под контроль важную автомобильную развязку под Часовым Яром в Донецкой народной республике. Представитель силовых структур также заявил о складывающейся «не в лучшую сторону» для ВСУ обстановке на данном участке фронта.

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      Варвара Кошечкина
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