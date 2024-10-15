Глава МО Лекорню: Франция сократит помощь Украине из-за дефицита бюджета

Франция не сможет выполнить свое обещание о предоставлении Украине помощи в размере трех миллиардов евро в 2024 году из-за дефицита бюджета страны. Об этом заявил глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню, передает Politico.

«В начале 2024 года было принято решение, что помощь Франции Украине может достичь суммы в три миллиарда евро. В действительности мы сможем выделить два миллиарда, но никак не три (...)», — отметил глава оборонного ведомства.

Авторы материала добавили, что Париж был вынужден сократить помощь Киеву из-за риска дефицита бюджета страны, который может дойти до 6 процентов ВВП за 2024 год.

10 октября стало известно, что Европейский союз не сможет принять проект бюджета объединения из-за выборов в Германии, которые пройдут осенью 2025 года, из-за чего задержит помощь Украине.