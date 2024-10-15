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15:53, 15 октября 2024Культура

Газманов испытал гордость из-за введенных против него санкций

Олег Газманов заявил, что гордится введенными против него на Западе санкциями

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец Олег Газманов заявил, что гордится санкциями, которые ввели против него на Западе. Его слова приводит РИА Новости.

Исполнитель рассказал, что его канал на YouTube закрыли. «Я горжусь, что меня закрыли. Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу», — сказал артист.

Ранее продюсер Леонид Дзюник оценил влияние санкций на доход певицы Полины Гагариной. Медиаменеджер отметил, что основная часть доходов артистки сосредоточена в России, поэтому ее финансовому положению ничего не угрожает.

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