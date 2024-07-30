Продюсер оценил влияние санкций на доходы Гагариной

Продюсер Дзюник заявил, что санкции не повлияют на доходы Гагариной

Продюсер Леонид Дзюник оценил влияние санкций на доход певицы Полины Гагариной. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Медиаменеджер отметил, что основная часть доходов артистки сосредоточена в России, поэтому ее финансовому положению ничего не угрожает. Дзюник пояснил, что Гагарина не получает доходы с музыкальных сервисов, где заблокировали ее композиции.

«Если она автор этих песен, то, конечно, отразится каким-то образом на ее доходах, потому что она тогда не будет получать за свои авторские права. Но концерты же все равно у нее будут продолжаться. В России ее любят. Она желанная. Российские радиостанции ее крутят», — заявил Дзюник.

Ограничения в отношении Полины Гагариной были введены в конце июня в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза. Тогда в санкционные списки ЕС включил 20 россиян, в том числе певца SHAMAN и актера Ивана Охлобыстина. По словам исполнительницы, ей было «абсолютно плевать на санкции», пока они не затронули ее музыку: песни пропали из сервисов Apple Music и Spotify.