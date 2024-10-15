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11:09, 15 октября 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ призвал остановить боевые действия

Генерал ВСУ Романенко призвал переоценить ситуацию и остановить боевые действия

Фото: Reuters

Украинцы неверно оценивали свои боевые возможности и слишком надеялись на помощь Запада. Переоценить ситуацию и остановить боевые действия призвал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко, передает РИА Новости.

«Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, (...) других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время», — заявил военный.

Он добавил, что Украина не способна одержать верх в конфликте собственными силами.

Ранее на Украине признали продвижение российских войск в Донбассе. Как следует из данных украинских карт, продвижение российских войск составило около четырех километров и активно развивается на флангах Великой Новоселовки.

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      Глеб Палехов
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