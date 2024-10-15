Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 15 октября 2024Бывший СССР

Генпрокурор Украины призвал Бразилию арестовать Путина

Reuters: генпрокурор Украины Костин призвал Бразилию арестовать Путина на G20
СюжетСаммит G20
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Генпрокурор Украины Андрей Костин призвал Бразилию арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинские власти.

Отмечается, что Костин «получил разведданные», которые указывают на то, что российский лидер может посетить саммит в следующем месяце. Генпрокурор Украины заявил, что Бразилия, как государство-участник Римского статута, обязано арестовать президента России, если он там появится.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан «арестовать» президента России во время его визита в Ашхабад. Украинский МИД назвал российского лидера «военным преступником».

В декабре 2023 года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Владимир Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 2024 года. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мать вышедшей с флагом России в Одессе женщины опровергла слухи о ее смерти. Она находится под домашним арестом

      Москалькова попросила омбудсмена Украины найти вывезенных жителей Курской области

      Появились кадры спасения дрейфовавшего в Охотском море 67 дней россиянина

      Сенатор Пушков напомнил кандидату в канцлеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии

      Внешний долг России достиг нового исторического минимума

      Россиянам назвали размер штрафа за нарушение тишины

      В Будапеште рассказали о возможной сделке Венгрии с «Газпромом» на 2025 год

      Российским семьям рассказали о двукратном росте одного вида выплат

      Названы признаки паленого алкоголя

      Врач развеял миф о геморрое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше