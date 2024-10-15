Генпрокурор Украины призвал Бразилию арестовать Путина

Reuters: генпрокурор Украины Костин призвал Бразилию арестовать Путина на G20

Генпрокурор Украины Андрей Костин призвал Бразилию арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинские власти.

Отмечается, что Костин «получил разведданные», которые указывают на то, что российский лидер может посетить саммит в следующем месяце. Генпрокурор Украины заявил, что Бразилия, как государство-участник Римского статута, обязано арестовать президента России, если он там появится.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан «арестовать» президента России во время его визита в Ашхабад. Украинский МИД назвал российского лидера «военным преступником».

В декабре 2023 года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Владимир Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 2024 года. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите.