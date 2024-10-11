Украина призвала не подписавший Римский статут Туркменистан «арестовать» Путина. Киев понадеялся на уважение решения МУС

МИД Украины призвал Туркменистан арестовать Путина во время его визита в страну

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало Туркменистан «арестовать» президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Украинский МИД назвал российского лидера «военным преступником». В сообщении ведомство также напомнило, что весной 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина за «незаконное принудительное перемещение украинских детей в Россию».

Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина МИД Украины

Данный призыв был сделан несмотря на тот факт, что Туркменистан не подписал Римский статут, означающий признание юрисдикции МУС.

Ранее Владимир Путин прибыл в Ашхабад. Глава государства примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Украина объявила демарш в связи с визитом Путина в Монголию

Ранее действовавший на тот момент министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Монголию в «грубом нарушении» обязательств из-за отказа «арестовать» Путина. Он рассказал, что после первых сообщений о визите российского лидера в Улан-Батор Киев передал властям Монголии «четкий сигнал», который был проигнорирован. После этого Украина послала еще один сигнал, когда визит уже начался, однако на него также не последовало ответа. Также Украина объявила демарш в связи с визитом Путина в Монголию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отказе Монголии арестовать Путина виноват весь мир.

Должен работать Римский статут, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира Владимир Зеленский президент Украины

В свою очередь, представитель Монголии объяснил, почему страна отказалась «арестовать» Владимира Путина в соответствии с ордером МУС. Он отметил, что Улан-Батор придерживается политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.

В Кремле раскрыли влияние ордера МУС на международные контакты Путина

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ордер МУС не ограничит и не повлияет на контакты Владимира Путина со странами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений. По его словам, глобальное большинство «гораздо более широко» видит возможные перспективы для сотрудничества. Песков также заявил, что о применении ордера против Путина «трудно даже помыслить».

Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, поскольку Россия не является участницей Римского статута и их решения не признает.