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08:27, 4 сентября 2024Бывший СССР

Киев обвинил Монголию в «грубом нарушении» обязательств из-за отказа «арестовать» Путина

CNN: глава МИД Украины Кулеба обвинил Монголию в «грубом нарушении» обязательств

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Монголия «грубо нарушила» свои международные обязательства, отказавшись «арестовать» президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

По его словам, после первых сообщений о визите Путина в Улан-Батор, Киев передал Монголии «четкий сигнал», который был проигнорирован. После этого Украина послала еще один сигнал, когда визит уже начался, но и на него не последовало ответа.

Кулеба сообщил, что власти Украины будут обсуждать, в том числе и с международными партнерами, дальнейшие действия после визита Путина в Монголию.

«Судя по тому, что я увидел, Монголия решила грубо нарушить свои обязательства по Римскому статуту», — заключил он.

Ранее российский лидер заявил, что Монголия является дружественной России страной на протяжении многих десятилетий. Он добавил, что ему приятно принять участие в памятных событиях, посвященных 85-летию битвы при Халхин-Голе.

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      Илья Таксюр
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