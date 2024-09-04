Киев обвинил Монголию в «грубом нарушении» обязательств из-за отказа «арестовать» Путина

CNN: глава МИД Украины Кулеба обвинил Монголию в «грубом нарушении» обязательств

Монголия «грубо нарушила» свои международные обязательства, отказавшись «арестовать» президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

По его словам, после первых сообщений о визите Путина в Улан-Батор, Киев передал Монголии «четкий сигнал», который был проигнорирован. После этого Украина послала еще один сигнал, когда визит уже начался, но и на него не последовало ответа.

Кулеба сообщил, что власти Украины будут обсуждать, в том числе и с международными партнерами, дальнейшие действия после визита Путина в Монголию.

«Судя по тому, что я увидел, Монголия решила грубо нарушить свои обязательства по Римскому статуту», — заключил он.

Ранее российский лидер заявил, что Монголия является дружественной России страной на протяжении многих десятилетий. Он добавил, что ему приятно принять участие в памятных событиях, посвященных 85-летию битвы при Халхин-Голе.