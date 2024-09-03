Путин назвал Монголию дружественной страной

Путин: Монголия является дружественной России страной на протяжении десятилетий

Монголия является дружественной России страной и ее союзником на протяжении многих десятилетий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что ему приятно принять участие в памятных событиях, посвященных 85-летию битвы при Халхин-Голе. По его словам, в результате тех событий Монголия показала, что она является «очень верным, надежным союзником Советского Союза и России».

Ранее Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе. Помимо глав государств церемонию посетили военные и ветераны. В частности, ее посетил Цэрэнгийн Чимэдцэрэн — последний живущий по сей день участник сражения при Халхин-Голе.