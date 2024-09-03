Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:08, 3 сентября 2024Мир

Путин назвал Монголию дружественной страной

Путин: Монголия является дружественной России страной на протяжении десятилетий

Фото: Sofia Sandurskaya / Sputnik / Reuters

Монголия является дружественной России страной и ее союзником на протяжении многих десятилетий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что ему приятно принять участие в памятных событиях, посвященных 85-летию битвы при Халхин-Голе. По его словам, в результате тех событий Монголия показала, что она является «очень верным, надежным союзником Советского Союза и России».

Ранее Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе. Помимо глав государств церемонию посетили военные и ветераны. В частности, ее посетил Цэрэнгийн Чимэдцэрэн — последний живущий по сей день участник сражения при Халхин-Голе.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

      Россиян напугали осенними аллергенами

      Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России

      Москвичам назвали срок окончания сентябрьской жары

      Россиянам рассказали о погоде в сентябре

      Россияне резко заинтересовались турами в одну страну бывшего СССР

      Россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры

      Раскрыт крупнейший покупатель российской пшеницы

      Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в «Алисе в стране чудес»

      Жителям Подмосковья пообещали изморось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше